Глава Минэкономразвития России прибыл на встречу G20

Глава Министерства экономического развития России прибыл в США. Максим Решетников примет участие в совещании Группы двадцати.

Министерская встреча G20 по вопросам торговли и экономического развития проходит в Милуоки, в американском штате Висконсин. Министры будут совещаться с 30 сентября по 1 октября, передает ТАСС.

Решетников возглавляет межведомственную делегацию России на этой встрече. Ее участники обсудят вопросы торговли продовольствием, прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства.