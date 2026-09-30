Пассажиров рейса Flydubai доставили в Тель-Авив

Авиадиспетчерские службы Ближнего Востока сообщили о прибытии в Израиль пассажиров самолета эмиратской компании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив и совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии. По данным израильских источников агентства ТАСС, рейс из саудовского Табука выполнял другой борт.

Ранее стало известно, что пассажирский борт Flydubai подал сигнал о захвате. Позже он приземлился в Саудовской Аравии. Израильское телевидение сообщило, что причиной инцидента стала драка двух пилотов, один из них был ранен ножом.

СМИ в Израиле сообщили, что правоохранители изучают всю имеющуюся информацию. Одна из приоритетных версий инцидента - попытка теракта с разрушением воздушного судна и убийством всех пассажиров, об этом заявил израильский министр обороны.