Чудо рейса Flydubai: по счастливой случайности на борту оказались "запасные" пилоты, спецназовцы и даже врач-хирург

Израильский премьер Нетаньяху как старого друга обнимает одного из героев. Этот человек был в числе тех, кто смог обезвредить вооруженного ножом террориста. В Тель-Авиве приземлился эвакуационный рейс, который прибыл из города Табук Саудовской Аравии. С многочасовым опозданием пассажиры авиакомпании Flydubai добрались до пункта назначения. И искренне рады, что все ужасы перелета остались позади.

Борт авиакомпании Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации, когда находился над границей Саудовской Аравии и Иордании. Выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. На борту - 174 пассажира, из которых 27 детей. В основном израильтяне, которые возвращались домой из отпуска. Позже пришло новое сообщение - самолет захвачен.

"Моя дочь летела этим рейсом. Она позвонила мне и сказала, что в полёте они услышали голоса или крики. Кто-то звал на помощь. Это был пилот. Он кричал: "Помогите, помогите, помогите". Потом самолет начал терять высоту. Все кричали, думая, что самолет падает. Оказалось, что один пилот достал нож и попытался убить другого. Люди скрутили его и повалили на пол. Все было в крови. Это было безумие, просто безумие", - рассказывает женщина.

Сначала сообщалось, что второй пилот, украинец, напал на командира корабля - русского. Позже пришло уточнение. Капитан - выходец из Индии Смит Маччхар. Второй пилот - подданный Омана. Во время драки самолет начал резко терять высоту. Снизился с девяти тысяч метров до четырёх с половиной на скорости 930 километров в час. На видеокадрах слышны нарастающий гул турбин и паника у пассажиров.

"В результате оценки ситуации и свидетельств пассажиров Израиль расследует инцидент как полноценный террористический акт. Похоже, что второй пилот несколько раз ударил ножом капитана. Нескольким членам экипажа и пассажирам удалось прорваться через дверь кабины и усмирить нападавшего", - сообщил журналист Амит Сигаль.

Командиру корабля перевязали раны. Сделали обезболивающие уколы. Надели кислородную маску. Всячески пытались стабилизировать состояние. Рядом лежал нападавший второй пилот. В ходе захвата он также получил ранения и нуждался в помощи. Но при этом на всякий случай пассажиры связали его проводами от наушников. По счастливой случайности на борту находились два пилота гражданских авиалиний, которые также возвращались из отпуска. Они взяли управления самолетом на себя и смогли посадить лайнер на аэродроме двойного назначения в городе Табук в Саудовской Аравии. И это с учетом того, что во время пикирующего снижения был поврежден хвост лайнера.

После получения информации об инциденте израильские власти запретили этому борту лететь в Тель-Авив, а непримиримые противники арабы даже не сомневались, разрешать экстренную посадку или нет.

По одной из версий, нападавший хотел покончить с собой, как это в 2015 году сделал второй пилот немецкой авиакомпании Андреас Лубиц. Он умышленно перевел самолет в режим снижения и направил его в гору. Лайнер разбился в Прованских альпах. После той катастрофы появилось правило, что пилоты в случае попытки захвата должны заблокировать дверь в кабину, а во время штатного полета держать ее просто закрытой. И бортпроводники тогда могут зайти, введя специальный код. Судя по всему, благодаря этому на рейсе Flydubai и удалось обезвредить террориста.

"У нас есть сведения о том, что по мере приближения выборов наши враги попытаются атаковать нас. Поэтому отсюда, с авиабазы, где находится "длинная рука" Государства Израиль, я обращаюсь к вам: не связывайтесь с нами - ни сейчас, ни когда-либо. Наша "длинная рука" достанет вас где угодно и когда угодно", - заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

О готовящемся нападении премьер Нетаньяху заявил во вторник на авиабазе Тель-Ноф. Сейчас власти Израиля рассматривают инцидент в воздухе как попытку террористического акта в стиле одиннадцатого сентября, которую удалось предотвратить. Так совпало, что среди пассажиров на борту "Боинга" оказались два пилота. А также бойцы израильского спецназа не при исполнении, которые провели захват террориста. И даже медсестра и опытный врач-хирург.