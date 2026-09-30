Тот случай, когда желание попиариться сильно опережает повод. Зеленский приехал на Лиманское направление. Украинские войска там проводят некие маневры под кодовым названием "Вивальди". Пока главарь режима занимается саморекламой, его бывшие соратники заявляют: ВСУ потеряли в этой операции 100 тысяч боевиков.

Украинская блогерша решила монетизировать оповещения об угрозе, которые даже в Киеве теперь практически не умолкают. При этом экономике страны один час воздушной тревоги обходится в 45 миллионов долларов. Из-за ответных российских ударов значительная часть предприятий вынуждена останавливать работу, пока сотрудники находятся в укрытиях.

"Cирены могут звучать до 10 часов в сутки. Россия все чаще наносит удары по инфраструктуре, обеспечивающей функционирование украинской экономики. Мы не в полной мере предвидели, как быстро Москва разработает реактивные беспилотники и начнет использовать их для ударов по любым целям", - говорит Александр Кравченко, министр экономики Украины.

В особенно сложный для украинской ПВО момент беда пришла откуда не ждали. Подвели так сочувствующие Киеву европейцы. Бельгийцы не справляются с ремонтом переданных ВСУ американских F-16. С помощью этих истребителей украинцы надеялись сбивать реактивные дроны. Но сейчас более половины парка самолетов в нерабочем состоянии.

"В США ТО длится от двух до шести недель. В Бельгии этот процесс может занять до 40 недель. Половина украинских F-16 в настоящее время находятся в неопределенном состоянии. При нынешних темпах Украина может исчерпать оставшуюся часть доступного парка к концу года", - пишут СМИ.

Возможные причины проволочек с ремонтом - дефицит комплектующих и топлива. Энергетический кризис поглощает страны Европы одну за другой. В Испании из-за скачка цен на топливо и энергию ускорилась инфляция. Она достигла 5 процентов. Это максимум с февраля 2023 года. Цены на недвижимость и вовсе ушли в свободное плавание. Жилье подорожало на 35%, аренда - более чем на 40%. Людям стало нечем платить за крышу над головой. Дошло до того, что из съемной квартиры буквально вынесли на носилках 87-летнюю пенсионерку. Она жила там 70 лет.

Во Франции школьные бунты перерастают в погромы. Учащиеся жгут мусорные баки, толпами набрасываются на преподавателей. Причины для недовольства у всех разные: от нежелания учиться до запрета смартфонов. Обобщает их всех одно - накипело. Более 160-ти протестующих школьников задержаны. Пострадали 8 работников учебных заведений, 12 сотрудников сил внутренней безопасности и 12 старшеклассников.

Силовики с бунтующими детьми не церемонились. На кадрах во время разгона блокады школы полицейский выстрелил гранатой с слезоточивым газом прямо в лицо подростку. Юноша получил травмы, сломал несколько зубов и был госпитализирован. Так, видимо, в головы подрастающим европейцам вбивают азы демократии.

Эмманюэль Макрон укатил в Испанию. И там на безопасном от протестующих расстоянии признает стратегические ошибки европейский лидеров: "Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ. Мы прервали эти поставки, что вызвало кризис на континенте".

Штаты, когда было необходимо отрегулировать рынок, отменяли санкции на наши энергоресурсы. Европа предпочитает набивать свои шишки. А вот Дональд Трамп создает аналог российский "Госуслуг". В нашей стране эта система действует уже 17 лет. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Москва могла бы поделиться с Вашингтоном наработками в этой сфере.