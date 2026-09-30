Регионы получат порядка 4 млрд рублей для возмещения затрат на ликвидацию лесных пожаров

Порядка четырех миллиардов рублей получат 10 российских регионов для возмещения затрат на ликвидацию лесных пожаров. Об этом на заседании правительства рассказал премьер Михаил Мишустин. И напомнил, что для оперативного реагирования на экстремальные природные явления создан единый цифровой лесной реестр. Он позволяет отслеживать ситуацию по каждому участку.

На заседании было принято решение о повышении авансовых платежей при госзакупках приоритетной промышленной продукции. Этот механизм продлен еще на 4 года.

Говорили и о создании комфортной городской среды в разных регионах страны.