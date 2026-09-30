Опасные маневры вертолета ВВС Дании вблизи российского военного корабля - грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. А абсурдные обвинения датских властей в отношении российских военных не выдерживают никакой критики. Об этом было заявлено послу Дании Рольфу Холмбое, вызванному в МИД России.

Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, вертолет датских ВВС опасно приблизился и завис на высоте менее 50 метров над корветом "Сообразительный" Балтийского флота России. Когда все сигналы, переданные российским экипажем на международных частотах, были проигнорированы, с корвета были пущены две сигнальные ракеты. Только после этого вертолет удалился.

Подчеркнуто, что в условиях повышенной напряженности в Балтийском регионе, напрямую связанной с возросшей антироссийской военной активностью НАТО, повторение подобных безрассудных действий может привести к серьезной эскалации. В МИД подчеркнули неприемлемость и абсурдность выдвинутых датскими властями обвинений в адрес России, которые не выдерживают никакой критики.