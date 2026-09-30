В Московском государственном университете спорта и туризма отметили юбилей

В Московском государственном университете спорта и туризма состоялись торжественные мероприятия, посвященные 60-летию вуза: награждение сотрудников университета за многолетний труд, поздравления от учредителя, партнеров и представителей органов исполнительной власти, а также представителя посольства КНР в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Университету были вручены благодарности от Совета Федерации, Московской городской думы и министерства просвещения Российской Федерации, а также почетная грамота мэра Москвы.

Кроме того, ректор МГУСиТ Наталья Масягина получила награду министерства науки и высшего образования Российской Федерации и благодарность Федерального агентства по делам молодежи.

Отмечено, что сегодня университет – это современная площадка подготовки высококвалифицированных кадров, благодаря которым обеспечивается устойчивое развитие спортивной и туристической отраслей Москвы. Здесь с успехом объединяют опыт, традиции и современные подходы в образовании.