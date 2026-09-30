ПВО сбила 123 дрона ВСУ над российскими регионами днем 30 сентября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО сбила 123 украинских беспилотных аппарата над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 08:00 мск до 20:00 мск дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Калужской и Орловской областей. Также беспилотники сбиты над Тюменской и Смоленской областями, над Пермским краем и Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили о ночном налете беспилотников ВСУ. В ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.