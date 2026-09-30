Концертов Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября не будет: это подтвердили организаторы

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября не состоятся, сообщило агентство Say Agency.

"В запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах", - приводит сообщение агентства ТАСС.

Уточняется, что с 12 октября можно будет вернуть деньги за билеты.

17 августа 2026 года появилась информация о том, что Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 10 и 11 октября в рамках тура в поддержку альбома Bully. Организатором выступила компания Say Agency. Началась активная продажа билетов стоимостью от 9 до 160 тысяч рублей, которые раскупали за считаные часы.

Официально о причинах отмены выступлений рэпера не сообщается.