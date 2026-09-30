Трамп подтвердил вывод последних американских солдат из Ирака

Операция "Непоколебимая решимость" была очень дорогостоящей экскурсией в ад. Так определил американские действия в Ираке президент США Дональд Трамп. Свое мнение он выразил в соцсети Truth Social.

По его словам, вывод американских войск знаменует собой победу США и Ирака над террористической организацией "Исламское государство" (запрещенной в России группировкой). Трамп утверждает, что этот организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле отличается от Афганистана, где было оставлено много оружия и погибли 13 военнослужащих. Завершилась очень дорогостоящая экскурсия в ад, добавил американский лидер.

Как написал Трамп, Америке пора возвращаться домой. США пришли, чтобы бороться с халифатом - халифата больше нет. Хозяин Белого дома надеется, что премьер-министр Ирака аль-Заиди сможет справиться с ситуацией.