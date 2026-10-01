Бойцы СВО с опытом обучают контрактников необходимым навыкам

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Первый шаг - медкомиссия и оформление всех необходимых документов в пункте сбора. Второй - обязательное обучение на полигоне. С новобранцами занимаются инструкторы с боевым опытом в зоне спецоперации. Все тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

Штурмовым подразделениям при поддержке роботизированного комплекса "Курьер" предстоит захватить здание, где занял оборону противник. Как к нему правильно подобраться, в рамках учений, объясняют инструкторы, уже прошедшие подобные ситуации в зоне СВО.

На базе, которая полностью повторяет позиции противника, штурмовиков учат работать в “двойках” и “тройках”. Навыки ведения боя уже доведены до автоматизма. Хотя многие приходят на полигон, не имея никакого опыта.

Позывной бойцу “Малой”, судя по всему, дан не случайно. Ему 18. Родился и вырос в подмосковном Подольске и успел почти год отработать помощником машиниста. Теперь решил отдать долг Родине и не жалеет.

"Инструктора у нас очень добрые. Помогают, передают свой боевой опыт. То есть, если что-то не получается, они объяснят, повторят. К каждому индивидуальный подход", - рассказал он.

На другом полигоне учатся громить врага артиллеристы. По замыслу учений, смешанный артиллерийский дивизион получил от воздушной разведки данные о замаскированных командных пунктах противника и нахождении его резервов. Все цели уничтожены.

А для тех, кто только задумывается о службе в армии, подразделения беспилотных войск проводят удаленные ознакомительные встречи. В ходе телемоста студентам Самарского государственного технического университета рассказали об особенностях несения службы в таких частях.

"Мы всегда ждем технических специалистов, так как это очень важно, очень много технологий и специалисты нам всегда требуются. Бывают случаи, когда приходят ребята, работают, получают награды и подписывают еще следующие контракты, потому что понимают, что можно связать жизнь с военной службой", - рассказал Георгий Яковлев, заместитель командира батальона по военно-политической работе.

Подобные встречи нередко проходят и в очном формате, когда бойцы сами приезжают в университеты. После рассказов военных многие студенты принимают решение подписать контракт с Минобороны.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей.

В столице Центр отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.