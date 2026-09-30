В США ожидают более масштабных российских ударов по Украине

Украину ожидают все более масштабные российские удары поздней осенью и зимой. Телеканал CBS News утверждает, что только в сентябре Россия произвела 1200 реактивных "Гераней-4" и 800 "Гераней-5". В дальнейшем объемы производства будут увеличиться.

Телеканал приводит комментарий украинского военного аналитика Виктории Чекалиной. По ее данным, весной и летом Россия расходовала за один налет около 150-300 беспилотников, накапливая при этом до 700 дронов. А осенью и зимой атаки могут достигать около 1500 единиц за один налет.

Главными целями ударов, как считают эксперты, могут стать объекты энергетики и отопительной инфраструктуры. Также будут атакованы склады и предприятия.