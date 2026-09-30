Путин поручил организовать сбор данных для обучения суверенных моделей ИИ

Владимир Путин поручил кабмину обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных фундаментальных моделей искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Также необходимо рассмотреть вопрос об установлении экспериментального правового режима на федеральной территории "Сириус". Это необходимо для создания условий по разработке и внедрению российских технологий в сфере ИИ.

Ранее Дональд Трамп отверг возможность захвата мира искусственным интеллектом. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".