Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, сообщает ТАСС.

Документ предполагает, что российская экономика вырастет на 1,4% в 2027 году, а в 2029-м динамика ускорится до 2,4%. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20227 рублей. МРОТ вырастет в 2027 году на 6,8% - до 28935 рублей.

Также у проекте указано, что средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29904 рубля.

Ключевые приоритеты нового трехлетнего бюджета - это выполнение социальных обязательств, помощь участникам СВО и их близким, развитие здравоохранения и образования, обеспечение потребностей обороны и безопасности и достижение национальных целей.