Натан Эйсмонт рассказал о загадочном сигнале из космоса

Астрофизики всего мира сейчас ломают голову над сигналом, который удалось поймать китайскому телескопу Фаст. Пришел он из далекой звездной системы, и многое говорит о том, что сигнал этот имеет искусственное происхождение.

Эту тему мы подробнее обсудим в программе "События. 25-й час" с ведущим научным сотрудником Института космических исследований Российской академии наук Натаном Эйсмонтом.

"Это необычный сигнал. Означает то, что его нужно внимательно изучать. Дело в том, что необычности мало. Нужны еще какие-то признаки, которые позволят его считать признаком разума", - отметил он.

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