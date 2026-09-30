Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу признал, что заявления России о превосходстве ее армии перед ВСУ на поле боя являются справедливыми, его слова передает газета Independent.



"Президент Владимир Путин думает, что побеждает, и я считаю, что он прав. <…> Думаю, многие в западных странах начали считать, что ситуация меняется <…>, но это обманчиво, потому что русские имеют преимущество в воздухе и на самом деле заставляют украинцев платить за то, что они сделали", — сказал экс-представитель НАТО.



Ранее Дмитрий Песков заявлял, что ситуация для Киева ухудшается изо дня в день, и эта тенденция будет продолжаться. При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва выступает за прочный мир на Украине навсегда, а не за временное перемирие.