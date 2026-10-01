Правила продажи сигарет в России изменились

В России с 1 октября вступает в силу закон, вводящий лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.



Срок действия лицензии будет составлять не более пяти лет. Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов, поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.



Лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для нее, хранение и поставка таких закупленных продукции и сырья, розничная и развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией. Однако запрета на торговлю без лицензии пока нет, он вступит в силу в марте 2027 года.