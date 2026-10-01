Пилот самолета FlyDubai мог быть "террористом или психом", заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что пассажирский самолет авиакомпании Flydubai во время недавнего инцидента спас израильский сантехник, который никогда не управлял воздушным судном. О том, как управлять самолетом, мужчина узнал из телевизионных передач об авиакатастрофах.



"Я подробно говорил с Биби Нетаньяху об этом инциденте, и, похоже, второй пилот, возможно, был террористом или психом", — сказал президент США журналистам в Белом доме.



Трамп добавил, что премьер-министр Израиля рассказал, что самолёт FlyDubai спас "израильский сантехник". Именно этот сантехник первый выровнял самолёт, а потом уже борт посадил дежурный экипаж FlyDubai, который был на рейсе, пересказал Трамп слова израильского премьера. Глава США подчеркнул, что не знает, правдива ли эта история.



"Я думаю, это невероятно — сантехник, никогда не управлял самолётом, сильный парень... Он взял штурвал, поднял его и выровнял самолёт, не дав ему разбиться".



В среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили нападение на борту.



Позже появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Нападавшего арестовали. Израиль назвал произошедшее на борту самолета попыткой теракта.