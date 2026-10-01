Трамп: пересмотревший телешоу сантехник спас самолет Flydubai

Террорист или ненормальный человек мог стать виновником чрезвычайной ситуации на борту самолета авиакомпании Flydubai, который следовал из Дубая в Израиль, но вынужден был совершить экстренную посадку в Саудовской Аравии. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Как подтвердил политик, он обсудил случившееся с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, однако "никогда не знаешь, что на самом деле происходит".

Трамп предположил, что "второй пилот, возможно, был террористом или, может быть, сумасшедшим и ударил [первого] пилота ножом". При этом неясно, соответствует ли действительности предположение о приписываемых второму пилоту намерениях разбить самолет.

Также американский лидер заявил, что самолет был спасен благодаря израильскому сантехнику — он якобы услышал крики, "выдернул того парня из кресла и отбросил назад", а затем взялся за управление и предотвратил крушение. Справиться с пилотированием, по словам Трампа, сантехнику помогла любовь к телепередаче шоу "Расследования авиакатастроф", сообщает RT.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что пассажиры и раненый капитан рейса Flydubai предотвратили катастрофу, которая могла бы стать "глобальной". Действия пассажиров, которые помогли задержать нападавшего пилота и стабилизировать самолет, израильский премьер назвал "огромным мужеством, которое предотвратило повторение событий 11 сентября".

Тем временем в генеральном консульстве России в Дубае подчеркнули, что россиян на борту этого самолета не было. Дипломаты опровергли распространившуюся в средствах массовой информации и интернете версию о том, что ЧП в самолете якобы спровоцировал конфликт между россиянином и украинцем. Эта информация не соответствует действительности, заверили в дипмиссии.