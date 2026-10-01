Генштаб раскрыл детали осеннего призыва, стартующего 1 октября

В России 1 октября стартует осенний призыв в ряды ВС России. Это название используется по традиции, хотя, согласно новым правилам, с 1 октября по 31 декабря призывников лишь отправляют к месту службы, а непосредственно призыв и сопутствующие мероприятия ведутся круглогодично.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский уточнил, что отправка призывников со сборных пунктов к местам прохождения военной службы начнется с 10 октября. Около 80% граждан, которые будут отправлены в места срочной службы в осенний период в 2026 году, уже призваны.

Всего планируется до конца года направить служить около 120 тысяч военнослужащих по призыву.

Срочников не будут задействовать для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины, подчеркнул представитель Генштаба.

Также Бурдинский уточнил, что уже свыше 350 тысяч россиян получили отсрочку либо освобождение от призыва без необходимости лично посещать военкомат благодаря автоматизации учетных и призывных процедур, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов высмеял попытки киевского режима распространять фейки про якобы новую мобилизацию в России, подчеркнув, что у неприятеля "полет фантазии стал вообще неограниченным". Главным способом комплектования Вооруженных сил России, по словам парламентария, остается добровольный набор граждан.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что в 2025 году контракт на прохождение службы в ВС России заключили 422 704 человека. При этом 32 тысячи человек в 2025 году пошли служить добровольцами. Поставленная верховным главнокомандующим задача выполнена, подчеркивал политик.