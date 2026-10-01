Рубио выгнал иранскую делегацию из США

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик.

В Белом доме полагали, что в течение понедельника в переговорах с Ираном может наметиться прогресс, но когда этого не произошло, Рубио распорядился выпроводить иранскую делегацию из страны, пишет портал Axios. Среди тех, кого попросили покинуть страну, оказался министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Шаг Вашингтона продемонстрировал глубокое недоверие между сторонами конфликта, указал собеседник издания.

"Переговоры зашли в тупик. Иранцы требуют того, на что США не могут пойти, а американская сторона считает, что одерживает верх, и поэтому не видит необходимости в компромиссе", - сказал он (цитата по РБК).

При этом иранские дипломаты утверждают, что их никто не выгонял, а делегация покинула Нью-Йорк в соответствии с графиком.