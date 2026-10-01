Украинское командование перебрасывает "неликвидные подразделения" ВСУ на сумское направление.

Все силы Киева сейчас брошены славянско-краматорскую агломерацию, поэтому сумское направление снабжается по остаточному принципу, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Все непотребье они перебрасывают в сумскую область. Именно 143-я отдельная механизированная бригада и является сейчас вот таким, скажем, подразделением, в которое "сброд-камброд" набрали и, естественно, это абсолютно никак не спасает ситуацию", - рассказал он.

Тем временем ВС России продолжают формировать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. На сумском направлении освобождены 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории.