"Я начала ценить каждый день": Лолита Милявская ищет человека, которому оставит свою особенную дочь

Лолита Милявская отметит в этом году 63-летие. А ее особенной дочери Еве будет 28 лет. В новом интервью популярная певица призналась, что задумалась о будущем.

В частности, артистка старается следить за своим здоровьем, потому что не хочет оставить дочь без поддержки.

"Лет до 35-ти я была настолько глупа, что совершенно не дорожила жизнью. В том смысле, что если ты сейчас погибнешь, то и ладно. После 55-ти я начала ценить каждый день. А после 60-ти — вообще каждую минуту", - заявила певица в интервью Юлии Меньшовой.

Напомним, Лолита Милявская стала мамой в 1998 году. Отцом Евы называли Александра Цекало, однако позже певица призналась, что родила от другого мужчины. У единственной наследницы певицы синдром Аспергера.

"На 100% это не адаптируется, но так, чтобы хотя бы я могла передать ее в чьи-то умные руки. Я уже пять лет присматриваюсь к разным рукам, на которые я могла бы написать в том числе завещание", - призналась Лолита.

Отметим, что до недавнего времени Ева жила с бабушкой в Киеве, однако несколько лет назад певица перевезла их в Болгарию. Она часто приезжает к ним и старается проводить с ними побольше времени.

Милявская стала тщательно следить за собой. Однако в результате внутреннего конфликта из-за гиперответственности за дочь и желания расслабиться и все пустить на самотек состояние Лолиты в какой-то момент ухудшилось. "Выбрала аскетичный образ жизни, в котором есть работа и забота о ребенке. Но я себя довела до панических атак. Я не думала, что это так выматывает, что это страшнее многих болячек", - призналась певица.

Лишь работа с психологом вернула ей душевный баланс. Теперь артистка старается меньше контролировать и больше доверять дочери. "Перестала трогать ребенка, начала звонить раз в неделю. Теперь спрашиваю "ну как?" вместо "как дела?" Надо — сама расскажет. Она так быстро начала взрослеть! Я приехала к ней, а она говорит: "Мамочка, у меня есть свой мир. Я не хотела отвечать, но я тебя люблю". И вот возраст заключается в том, что ты осознаешь, что не прав. Ты перестаешь быть максималистом", - заключила артистка.

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