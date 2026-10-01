64-летний актер Джим Керри тайно женился

В близком окружении рассказали, что Джим Керри женился. В возрасте 64 лет прославленный голливудский артист решил официально скрепить свои отношения с давней возлюбленной.

Избранницей Джима Керри стала художница Мин Ха. Об этом рассказал журнал People со ссылкой на инсайдеров. Свадьба состоялась в обстановке строжайшей приватности, без участия папарацци и широкой огласки.

Влюбленные вместе с 2022 года. Друзья утверждают, что Мин Ха принесла в жизнь Джима Керри уют, тепло, гармонию и спокойствие. Интересно, что сам 64-летний артист предпочитает о личной жизни не распространяться, но недавно сделал исключение. Так, в начале года получая почетную премию "Сезар" во Франции, Керри произнес трогательную речь, в которой публично поблагодарил свою возлюбленную за поддержку и любовь.

Напомним, Джим Керри известен по фильмам "Тупой и еще тупее", "Маска", "Шоу Трумэна", "Вечное сияние чистого разума", "Человек на Луне" и многим другим. В активе актера два "Золотых глобуса".

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