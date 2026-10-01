Глава правительства Литвы Миндаугас Синкявичюс поступил мудро, не поддержав истерию вокруг псевдоугрозы со стороны России. Об этом заявил в четверг, 1 октября, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российский политик позитивно оценил заявление Синкявичюса об отсутствии реальных доказательств того, что Россия могла бы готовить планы нападения или иного проявления агрессии в отношении стран НАТО.

Как написал Дмитриев в социальных сетях, "необычно мудрые слова премьер-министра Литвы, который открыто говорит, что истерия ЕС вокруг "угрозы со стороны России" не основана ни на каких фактах".

Ранее в Кремле высказались о звучащих из недружественных стран обвинениях в адрес России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал: подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность и не содержащими хоть какой-то аргументации.

Несмотря на нынешний русофобский настрой и антироссийскую политику, Европе придется пойти на диалог с Россией. Дмитрий Песков пояснил, что этого потребует выстраивание новой архитектуры европейской безопасности даже вопреки нежеланию европейцев налаживать контакты: "Без этого не обойтись".