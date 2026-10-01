В России изменились правила семейной ипотеки

Сегодня в России вступает в силу ряд важных нововведений, которые затрагивают миллионы граждан. Меняются условия семейной ипотеки. Теперь ставка по кредиту будет зависеть от количества детей в семье - чем их больше, тем ниже процент. До 15 лет ограничен и срок субсидирования льготного кредита.

С этого дня для пожилых россиян, кому в сентябре исполнилось 80 лет или кому была присвоена I группа инвалидности, пенсии увеличатся вдвое — до 19 169, 38 рубля. Минимум на четыре процента вырастут оклады и пенсии военных и сотрудников силовых структур.

Теперь гражданам станет проще пополнить счёт в банке наличными - через банкоматы других финорганизаций при поддержке Системы быстрых платежей. За одну операцию - не более 25 тысяч рублей.