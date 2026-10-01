Стало известно о печальном состоянии Андрея Губина: гниет заживо и страдает от адской боли

Андрей Губин завершил карьеру, находясь на самом пике. Исполнитель хита "Девушки как звезды" закрылся от мира и несколько лет не появлялся на публике.

Андрей Губин был некогда одним из самых успешных и востребованных артистов. Однако он давно ушел в тень, перестал выступать и ведет крайне закрытый образ жизни. Как утверждает сам певец, он страдает от страшных болей и ему не до концертов.

Однако накануне, 30 сентября, артист вышел в свет и рассказал о своем печальном состоянии. Певец сообщил, что его сердце свободно. Последние отношения закончились некрасиво. "Машину купил, и меня бросили. Год назад", - сообщил Андрей Губин.

Зато с коллегами по шоу-бизнесу у артиста нет проблем. По словам певца, он ни с кем не конфликтует, но и толком не общается. "Ну, у меня со всеми очень хорошие отношения. Но близких отношений ни с кем нет. Я с девушками общаюсь, что мне эти артисты!" - заявил певец "Светскому хронику".

Однако о том, чтобы вернуться на сцену, Андрей Губин говорит крайне размыто и неопределенно. По словам певца, все его внимание занимает собственное здоровье. Певец признался, что его беспокоят зубы, которые разрушаются и гниют, да и в целом свое состояние он оценил как неудовлетворительное, передает Starhit.

Напомним, много лет назад у артиста начались страшные боли в лице, певцу даже пришлось оставить работу и заняться здоровьем. Как впоследствии рассказывал сам исполнитель, он перебрал множество вариантов лечения, но все они оказались бессильны. Губин назвал диагноз: левосторонняя прозопалгия. Из-за своей неизлечимой болезни артист не может выступать, как прежде.

Однако психолог Вероника Степанова считает, что у артиста совершенно другой, куда более тяжелый и печальный, диагноз. "У Губина параноидная шизофрения и его давным-давно надо госпитализировать", - утверждала она.

По ее мнению, певец не смог вовремя сепарироваться от родителей и до сих пор пребывает в состоянии маленького мальчика. А теперь же, по словам Степановой, артист и вовсе стал "старичком".

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