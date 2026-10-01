Раскрыт секретный план Меган Маркл в Великобритании, чтобы затмить принцессу Кэтрин

Тихая и закрытая жизнь Меган Маркл в Великобритании является частью плана, направленного на то, чтобы затмить принцессу Кэтрин. Пиарщики посоветовали герцогине стать "менее доступной" для публики, чтобы создать вокруг своей жизни атмосферу интриги и повысить интерес к собственной персоне.

В беседе с изданием Woman’s Day источник, знакомый с Меган, заявил, что герцогиня "делает ставку" на эту стратегию и надеется, что она также поможет развитию её бренда As Ever, который продаёт джемы и мёд.

"Она намеренно выжидает и сознательно старается не попадаться на глаза, но при этом у неё достаточно дел, которыми она занята. Когда она начнёт чаще появляться на публике, есть надежда, что к тому времени вокруг неё накопится достаточно ожидания и люди будут рады её увидеть — вместо того чтобы она сразу была повсюду и в итоге просто надоела публике", - объяснил инсайдер.

Сассекские ясно дали понять, что их главным приоритетом в Великобритании является конфиденциальность. Они уже перевели своих детей, Арчи и Лилибет, в другую школу, а регион, в котором находится их новый дом, держат в строжайшем секрете.

По словам источника, когда Меган вновь вернётся в центр общественного внимания, она рассчитывает на "фантастический приём", который позволит ей затмить Кейт. "Не сомневайтесь — именно в этом и заключается цель", - признался знакомый Маркл.