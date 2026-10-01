Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

Владимир Путин сегодня поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил успехи республики в социально-экономической и научно-технической сферах.

Отношения наших стран находятся на беспрецедентном уровне. Москва и Пекин реализуют крупные совместные проекты, а на международной арене выступают за построение более справедливого многополярного мира. Президент выразил уверенность, что предстоящая встреча с председателем Си на саммите АТЭС послужит дальнейшему укреплению стратегического взаимодействия.

Праздник отмечают в КНР с размахом. Торжества начались этим утром на площади Тяньаньмэнь, где 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил о создании нового государства. Чеканя шаг, почетный караул Народно-освободительной армии вынес национальный флаг. Его подняли под звуки гимна, а в небо выпустили 10 тысяч белых голубей. Посмотреть церемонию пришли тысячи человек.