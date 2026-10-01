В российских храмах совершают молебны в день иконы Божьей Матери "Целительница"

Сегодня во всех храмах Русской Православной Церкви совершают молебны о выздоровлении тяжелобольных детей, а также для придания сил родителям и врачам.

Службы проходят в день иконы Божьей Матери "Целительница". В столичных храмах собрались сотни прихожан. Люди зажигают свечи и присоединяются к молитвам.

В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил почитать икону покровительницей президентского Фонда "Круг добра". За 5 лет его работы помощь получили более 30 тысяч детей.

"Я благодарен всем, кто участвует в работе Фонда "Круг добра", тем, кто на местах в регионах наблюдает этих детей, делает назначения, со своей стороны Фонд продолжает обеспечение детей инновационными лекарственными препаратами", - отметил Александр Ткаченко, председатель правления фонда "Круг добра".