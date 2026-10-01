Собянин: Площадка "Астра" на северо-востоке Москвы получила статус технопарка

В Бутырском районе на северо-востоке Москвы появился новый технопарк "Астра". Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, на площадке работают 18 компаний-резидентов, которые специализируются на создании программного обеспечения и средств защиты информации.

Кроме того, на территории технопарка проводят мероприятия, посвященные современным технологиям. В планах - закупка нового оборудования: серверов, систем хранения данных, коммутаторов.

Всего в столице уже 57 технопарков: этот статус позволяет получить льготы по земельному и имущественному налогу, а также снизить ставку арендной платы за землю.