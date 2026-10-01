В Воронцовском дворце в Крыму отреставрировали знаменитую гостиную

В Голубой гостиной открывают тяжелые деревянные ставни. С этого дня посетители вновь могут увидеть великолепие самого светлого зала Воронцовского дворца.

"Здесь каждый миллиметр был расчищен скальпелем, каждый миллиметр из этих 250 метров", - сообщил Дмитрий Сергеев, начальник участка реставрационных работ реставрационной компании.

Реставрация продолжалась 9 месяцев. Отслоившуюся штукатурку не снимали, а вновь притягивали к стене с помощью инъекций, чтобы по возможности не повредить лепнину из мастики и гипса. К сожалению, одно место было полностью утрачено из-за влажного климата, его пришлось воссоздавать заново. С ажурным узором специалисты работали как с единым живописным полотном.

"Настолько материал удобен, что даже изначально цветы, которые подверглись деформации – их специальным раствором, водой выпрямляли под большим гнетом. Часть декора и сейчас красиво выглядит, она чуть- чуть отстала от стены, но тем самым придает рельефность", - отметил Дмитрий Сергеев.

Рядом с мрачным вестибюлем в английском стиле гостиная выглядит необычайно легкой и воздушной. Здесь викторианская готика уступает место классицизму - высокие потолки, большие окна на Южную сторону, небесно-голубой цвет стен.

Растительный орнамент голубой гостиной словно продолжение оранжереи. Жемчужина и доминанта парадной анфилады Воронцовского дворца. Комната, которую иногда называют шедевром народного творчества. Ведь все это великолепие создал простой крепостной мастер Роман Фортунов.

10 тысяч цветов и лепестков оплетают гостиную, словно беседку, сплошным ковром. Все элементы изготовлены вручную. Ни один не повторяется. Роман Фуртунов работал над лепниной во дворце почти 10 лет. Несмотря на статус крепостного, мастер получал такое же жалование, как садовники и виноделы, выписанные князем из Англии и Франции. В благодарность Воронцов даже освободил своего лепщика от выплаты оброка.

"Гостиная была задумана как домашний театр, мы находимся в той части голубой гостиной, где размещалась артистическая. Артисты выходили из этого помещения. Здесь они музицировали, здесь были театральные представления. Зрители располагались в Южной части", - рассказал Константин Касперович, заместитель директора ГАУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник".

Здесь выступал один из основоположников русского реалистического театра Михаил Щепкин, пел Федор Шаляпин, играл Сергей Рахманинов. Сохранился и примерный интерьер гостиной. На камине из белого каррарского мрамора – канделябры в виде тюльпанов и лилий, массивные бронзовые часы со скульптурами древнеримских богов.

В экспозиции большие вазы, изготовленные на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге, гарнитур, привезенный в Алупку в середине 19 века из Одесской резиденции Воронцова, и рояль, застывший в ожидании новых концертов.