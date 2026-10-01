Российские бойцы нанесли новые удары по объектам на Украине, задействованным в интересах укронацистов.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, в Киеве поражен транспортно-логистический центр ООО "Рента Логистик", в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.

В Одесской области под удары угодил дата-центр "HOSTING-UA", через который осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ.

Кроме того, российские военные разбомбили сухогруз в порту Черноморск, на судне находилось военное имущество и товары двойного назначения для украинских боевиков.

Украинские журналисты на фоне ударов возмездия ВС России бьют тревогу: СМИ пишут, что предстоящей зимой ВСУ не смогут защитить энергетическую систему страны. Сценарий, при котором зимой удастся обойтись без перебоев со светом, теплом или водой, фактически исключен.

Британский политолог Александр Меркурис предположил, что главарь киевского режима и его приспешники вряд ли будут терпеть подобное. Эксперт считает, что Владимир Зеленский и его окружение могут эвакуироваться на запад Украины: "Если это произойдет, Киев просто опустеет. Я подозреваю, что большая часть населения уедет вместе с правительством" (цитата по РИА Новости).