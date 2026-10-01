Попытки удовлетворить финансовые запросы киевского режима напоминают поливание пустыни. Такое мнение высказал европейский дипломат, комментируя очередной запрос из Киева.

Как заявил собеседник газеты Le Monde, в Брюсселе с прохладой встречают новые требования и просьбы с Украины, особенно на фоне безуспешных попыток утвердить новый бюджет Евросоюза.

Европейцы ожидают подробностей о новых потребностях Украины: "Посмотрим, как мы сможем их удовлетворить". Обсуждение планируется провести на встрече министров финансов 9 октября или на заседании Европейского совета в середине октября.

Ранее президент России Владимир Путин саркастично высказался о "некоторых", которые бегают по миру с протянутой рукой и выпрашивают подачки. Российский лидер подчеркнул, что наша страна в подобном не нуждается благодаря уверенному состоянию российской экономики и финансовой системы.

Тревогу из-за поведения главаря киевского режима Владимира Зеленского бьют в его окружении. В Киеве опасаются, что "это замкнутый круг, который становится саморазрушительным". Чем грубее и резче высказывается утративший легитимность президент Украины в адрес западных спонсоров, тем меньше у них желания платить по счетам киевского режима.