Медведь пытался вломиться в школьную столовую в Приангарье

В Иркутской области ликвидировали пытавшегося залезть в школу медведя.

Инцидент произошел села Залог Качугского района Приангарья. Хищник пытался залезть в окно столовой, а после развернулся и пошел на пасеку. В этот момент в помещении находились сторож и кочегар, которые вызвали экстренные службы.

Медведя застрелили. В момент происшествия в учебном заведении детей не было, передает РИА Новости.