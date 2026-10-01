"Заниматься детьми, конечно, никто не собирался": Оксана Самойлова покинула Россию

Сеть продолжает кипеть от откровений Оксаны Самойловой, которая рассказала о неадекватном состоянии рэпера Джигана. А теперь стало известно, что блогерша покинула Россию и отправилась во Францию.

Известный рэпер Джиган, находясь в измененном сознании, устроил стрельбу на территории своего загородного дома, около десяти часов удерживал собственных работников, а одного из них даже ранил. Дело было в июле, но известно о произошедшем стало недавно с легкой руки бывшей супруги Джигана Оксаны Самойловой, которая раскрыла жуткие детали в интервью Ксении Собчак. В полиции заявили, что проводят проверку.

В Сети эта история произвела эффект разорвавшейся бомбы. Не остались в стороне даже представители отечественного шоу-бизнеса. Многие встали на сторону Оксаны. Но нашлись и те, кто попытался защитить Джигана. Но и те и другие сошлись на том, что больше всего в этой ситуации жалко четверых детей рэпера и блогерши. От откровений старшей дочери пары Ариэлы, судя по комментариям в Сети, у многих зрителей просто стыла кровь в жилах.

Девушка прямо указала, что у отца серьезные проблемы в запрещенными веществами, и продемонстрировала завидную ответственность за сестер и брата. В Сети комментаторы назвали ее "единственным взрослым в этой семье".

Казалось бы, после таких откровений мать и дети должны еще больше сблизиться и продемонстрировать семейственность. Но не тут-то было. Стало известно, что Оксана Самойлова отправилась в Париж. "Заниматься детьми, конечно же, никто не собирался", - отметил "Светский хроник".

Что касается Джигана, то он уже несколько месяцев находится в реабилитационном центре в Израиле. Все слова экс-супруги о взятии в заложники собственного персонала он категорически отрицает.

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