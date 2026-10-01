Глава РАН раскрыл подробности о новом российском лазерном оружии

Российское лазерное оружие уже продемонстрировало свою высокую эффективность. Об этом рассказал в четверг, 1 октября, президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Как отметил глава РАН, продолжается работа над усовершенствованием лазерных установок, причем ученые принимают в ней активное участие.

Одним из направлений такой работы Красников назвал увеличение мощности и дальности лазерного луча при сокращении времени сопровождения лазером цели.

Еще один важный аспект — средства поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, и их облако поражает беспилотники противника, цитирует ученого РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии в Ленинградской области помогли с испытаниями новейшего боевого лазера, поражающего беспилотные летательные аппараты. Мобильная лазерная установка собрана на базе внедорожного автомобиля для борьбы с коптерами в условиях, приближенных к боевым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что в обозримом будущем появятся новые неядерные вооружения, способные по разрушительной силе сравниться с ядерными. Развитие технологий ведет к созданию высокоточного оружия, мощь которого приближается к характеристикам стратегических систем, подчеркивал политик.