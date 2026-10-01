Задержаны еще три участника банды Басаева и Хаттаба

ФСБ и СК сообщили о задержании еще троих участников банды Басаева и Хаттаба, признанных виновными в вооруженных нападениях на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 1999 и 2000 годах.

Их задержали в республиках Ингушетия, Башкортостан и Татарстан, сообщила официальный представитель СКР России Светлана Петренко.

Один из фигурантов участвовал в вооруженном нападении на военных Минобороны в станице Червленная 4 октября 1999 года, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Тогда погибли 15 человек.

Двое других фигурантов подозреваются в участии в вооружённом нападении на сотрудников ОМОН и служащих комендантской роты 29 марта 2000 года у села Джани-Ведено в Чечне. Тогда погибли 43 военных и правоохранителей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В настоящий момент фигуранты заключены под стражу. Российские правоохранительные органы продолжают разыскивать преступников прошлых лет.