Тепло и мало дождей: москвичам рассказали о погоде в октябре

Средняя температура воздуха превысит климатическую норму в октябре. Такой прогноз озвучил в четверг, 1 октября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как уточнил эксперт, превышение будет не очень существенным — от половины до полутора градусов. Самым теплым периодом октября, как ожидают метеорологи, станет его вторая пятидневка.

В отличие от октябрей в три предыдущих года, когда норма осадков была перевыполнена, октябрь-2026 обещает быть более сухим. Специалисты ожидают, что выпадет лишь 85-95% положенного для второго осеннего месяца объема дождей.

Средняя дата выпадения первого снега в нашу эру глобального потепления приходится на 18 октября, напомнил Леус. Его коллега Евгений Тишковец уточнил, что в этом году лишь в конце октября "кое-где возможен первый снег, который, впрочем, все равно будет таять", поскольку природа в Москве не торопится с переходом на зимний режим.

Метеорологическая зима в Москве с устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, как считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, случится не раньше второй половины ноября. При этом устойчивый снежный покров в Москве и Подмосковье, вероятно, сформируется лишь в декабре, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее руководитель центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что ощутимый перелом в погодных условиях может наступить к концу первой декады октября, поскольку в этот период в столичный регион придет холодная волна с осадками. Впрочем, снежок быстро растает, а постоянный снежный покров ляжет на столичные улицы гораздо позже, отметил Шувалов.