Как после сбора урожая хранить чеснок, кабачки, морковь и другие овощи

Осенью сложно представить, что в вашем холодильнике не окажется кабачок, вызревшие на солнце помидоры или хрустящие яблоки. Чтобы все это хранилось до самой зимы, можно прибегнуть к паре хитростей.

Картофель

Часто картофель хранят рядом с луком и морковью, но так делать не стоит. Рядом с этими корнеплодами картошка перезревает и может дать ростки. Поэтому перенесите ее на балкон или в специальный ящик на кухне, уберите пластиковые пакеты, а вместо них используйте бумажные.

Так крахмал будет медленнее преобразовываться в сахар, а значит, картофель не станет обладать сладковатым вкусом.

Помидоры

Застелите ящик для овощей в холодильнике бумажными салфетками, каждый помидор выложите плодоножкой вниз, так они хранятся значительно дольше. Не полностью созревшие томаты стоит хранить при комнатной температуре, но если оставить их на солнце, то велик риск, что в квартире появятся мошки.

Баклажаны

Перед тем, как отправить овощ в холодильник, заверните его в бумажное полотенце, а бананы и яблоки уберите подальше от "синеньких", иначе они быстро переспеют и размякнут.

Чеснок

Этому корнеплоду не место в холодильнике, оставьте его на балконе или в кухонном шкафчике, переложив чеснок в тканевый мешочек или открытую корзинку. Так он не прорастет и не потеряет текстуру.

Зелень

Зелень и салатные листья положите в пакет с зип-застежкой, внутрь поместите бумажную салфетку. Она будет впитывать лишнюю влагу, не давая листочкам завянуть и потерять хрусткость.

Кабачки

Чтобы это осеннее богатство не завяло, положите кабачки в пакет, предварительно сделав в нем пару отверстий, так они не завянут на протяжении пары недель, останутся свежими и сладковатыми.

Яблоки

Хрустящие наливные яблоки не перемещайте в холодильник, сложите их в любую широкую емкость и уберите в темное место при комнатной температуре. Так они не сгниют, останутся ароматными и аппетитными до самой зимы.

Морковь

В отличие от лука и картофеля, морковь стоит хранить в отделении для овощей в холодильнике. Но для начала срежьте у плодов верхнюю часть, ту, из которой растут листья. Так морковка дольше будет свежей.