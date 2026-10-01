Совфед и кабмин оценили идею введения прав для электросамокатчиков

Идея введения водительских прав для пользователей электросамокатов в России, высказанная в Следственном комитете (СКР), не встретила поддержку в других ведомствах.

Старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин заявил, что Следком призывает распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. В этом случае исчезнут препятствия для привлечения водителей электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) к ответственности, если по их вине кто-то пострадает или погибнет.

Однако в Министерстве транспорта с такой постановкой вопроса не согласны. Заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко пояснил: ведомство не рассматривает СИМ как механические транспортные средства, поэтому не считает необходимым вводить выдачу прав на управление.

В то же время, сообщает "Прайм", Чередниченко от лица Минтранса поддержал идею запрета использования электросамокатов до 16 лет.

В Министерстве промышленности и торговли выступили против водительских прав для электросамокатчиков, подчеркнув, что "важно этот транспорт развивать".

Член Совета Федерации Евгений Дитрих заявил, что "нельзя пережать сейчас так, чтобы отрасль сдулась, ссохлась и перестала дышать". Однако, признал сенатор, "нельзя и отпускать это на самотек".

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов объяснил, почему драконовские меры вроде запрета проката электросамокатов ни к чему не приведут. Как пояснил Ликсутов, привыкшие ежедневно пользоваться СИМ москвичи попросту найдут альтернативу — станут покупать личные устройства.