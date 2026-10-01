В ВС России осуществлено наращивание боевого состава соединений и воинских частей войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками российской армии Андрей Мордвичев.

В интервью газете "Красная звезда" ко Дню сухопутных войск, в которые входят и войска противовоздушной обороны, Мордвичев рассказал про включение в их состав подразделений противодействия летательных беспилотникам.

Это позволило создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах, сообщил генерал-полковник.

Главком также подчеркнул, что с учетом реалий главный акцент в развитии Сухопутных войск смещается с совершенствования отдельных образцов вооружения на создание единой устойчивой системы, объединяющей ПВО и прочие аспекты.

Ранее командир подразделения беспилотных систем российской армии с позывным Сват рассказал РИА Новости, что вражеские беспилотники уничтожаются тараном или дистанционным подрывом. Расчеты БПЛА-ПВО в круглосуточном режиме несут боевое дежурство и ведут поиск беспилотных средств противника, которые пытаются атаковать территорию России.

Доброволец отряда "Иван Калита" с позывным Бостон рассказал, как бойцы Добровольческого корпуса Южной группировки помешали пролету группы из 40 беспилотников ВСУ. Его сослуживец уточнил, что бойцов отряда атаковали несколько ударных дронов ВСУ, которые прикрывали основную группу из 40 беспилотников.