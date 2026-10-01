Российская экономика перешла к высоким зарплатам

Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким.

Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, комментируя текущие изменения в кулуарах "Альфа-Саммита".

В частности, в июле средняя зарплата россиянина составила 109,5 тысячи рублей – она выросла на 9,5% в годовом выражении. Реальные зарплаты в середине лета выросли за год на 3,3%, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стабильность на рынке труда и увеличение доходов граждан положительно сказываются на потребительском спросе.