"Кто ты такая?": Голубкина отреагировала на слова Алферовой

Мария Голубкина активно ведет свой блог в Сети. Известная актриса живо реагирует на разные события.

22 сентября актриса Мария Голубкина отметила день рождения. Ей исполнилось 53 года. В последнее время Мария куда больше известна своими хлесткими высказываниями в Интернете, чем новыми ролями в кино и в театре.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Голубкина регулярно выходит на связь с многочисленными подписчиками, рассказывает о жизни, комментирует самые разные события. Поклонники в восторге от ее "новой искренности". Но сама актриса не видит поводов для восхищения.

"Тут недавно Ксюша Алферова говорит, что не надо быть удобным человеком. Я задумалась над ее словами", - призналась Голубкина.

Актриса объяснила, что просто высказывает свое мнение, а не играет на публику. "Мне некоторые люди говорят: спасибо, Маша, за то, что ты такая искренняя. За то, что говоришь правду. Я это неоднократно слышу. Они обидеть меня, что ли, хотят? Я же не бегаю с этой своей правдой. Только в своем кругу могу сказать", - отметила актриса.

Однако потом, призналась Голубкина, она поняла, в чем дело. "Люди в основном двоедушные… С одними, кто над ними повыше, они ласковые, а другим, наоборот, могут сказать: "Ж** слово не давали"... Люди думают, что я не имею на это права – на собственное мнение. Мол, кто ты такая?" - рассуждает Мария.

При этом актриса отметила, что ее хорошо воспитали, привили вежливость и не обижать людей. "Стараюсь не переходить границы", - призналась Голубкина.

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