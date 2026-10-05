Принц Уильям и Карл III устроили скандал во дворце: король жестко поставил сына на место

Уильям и Карл III разругались из-за планов Уильяма посмертно вернуть Диане титул "Её Королевское Высочество". Так принц намерен почтить память матери в 30-ю годовщину её смерти. Король выступил категорически против.

"Уильям знает, что это невероятно болезненная тема для его отца, которого приводят в ярость разговоры о Диане. Он подумывает о том, чтобы начать кампанию за посмертное восстановление королевского титулования Дианы. Всё, что касается титула Дианы, неизбежно вновь открывает одну из самых болезненных страниц в истории семьи, и Карл III предпочёл бы, чтобы решения того времени не становились предметом публичных споров. Но для Уильяма речь не идёт о нападках на отца. Он помнит, насколько сильно его мать переживала из-за потери титулования "Ее Королевское Высочество", и идея наконец исправить это обладает для него огромной эмоциональной силой", — заявил источник RadarOnline.

Но то, что Уильям воспринимает как жест в память о Диане, король считает осуждением решений, принятых во время его развода с первой женой. Из-за этого отец с сыном и скандалят. Карл III жестко поставил принца на место, заявив, что при его жизни о возвращении титула Диане и речи быть не может.

После развода в 1996 году с тогдашним принцем Чарльзом Диана перестала использовать титулование "Её Королевское Высочество". Интерес к этой теме вновь возник благодаря 62-летнему брату Дианы Чарльзу Спенсеру. В своих мемуарах "Лебединая песня. Диана, моя сестра" он утверждает, что после смерти леди Ди королева Елизавета II предложила восстановить её титулование.

Спенсер рассказал, что отказался от этого предложения, поскольку считал бессмысленным возвращать Диане после смерти то, потеря чего при жизни причинила ей значительную боль. Кроме того, уже много лет существует легенда о том, что Уильям якобы пообещал Диане, что однажды сам вернёт ей это титулование.