В России в 2027 году увеличат маткапитал на первого ребенка

В 2027 году размер материнского капитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка.

Индексация пройдет 1 февраля по уровню фактической инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"Прогнозируется, что она составит 6,8%", - приводит его слова пресс-служба Минтруда.

Маткапитал на второго ребенка, если не ранее не получали за первого, составит 1028,7 тысячи рублей.

Пособие по беременности и родам в 2027 году в максимальном выражении превысит 1,1 миллиона рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих россиян - более 95,5 тысячи рублей в месяц (для работающих россиян).

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тысячи рублей, добавил Котяков.