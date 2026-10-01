Похороны Сергея Соседова завершились скандалом

Накануне, 30 сентября, состоялись похороны известного музыкального критика Сергея Соседова. Однако торжественное мероприятие оказалось омрачено вскрывшейся неприятной правдой.

Отдать последнюю дань уважения журналисту пришли многие отечественные знаменитости. Так, на церемонии прощания появились Ирина Шведова, Игорь Наджиев, Наташа Королева, Сергей Челобанов, Ксения Георгиади, Эдгард Запашный, Лера Кудрявцева и многие другие.

Однако продюсер Леонид Дзюник возмущен тем, что на мероприятии не было ни одной звезды эстрады первой величины. Он допустил, что многие из них попросту до сих пор обижены на Сергея Соседова за его острый язык.

"Обижаться можно, когда жизнь идет. А когда человек отошел в мир иной и вот так вот на прощанье не приехать… А ведь Соседов говорил правду о каждом исполнителе. Он никогда не врал. Ну они, значит, знаете, есть такое выражение, боятся его и после смерти. Понимаете? Поэтому никого не было из таких людей", - заявил Дзюник Teleprogramma.org.

После высказываний продюсера в Сети разразился скандал. Многие интернет-пользователи высказали мнение, что те же Филипп Киркоров или Лариса Долина могли бы почтить присутствием прощание с музыкальным критиком, который немало времени уделил их творчеству.

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет. Музыкальный критик умер в Якутии, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако позже появились ужасающие подробности.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов при падении с лестницы ударился затылком, получил перелом основания черепа, который привел к кровоизлиянию и отеку головного мозга.

Отметим, что хоть и прощание состоялось в Большом зале Троекуровского кладбища, свой последний приют Сергей Соседов обрел на Перепечинском погосте, рядом с отцом.

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