Расходы России на оборону за три года превысят 50 трлн рублей

Расходы российского бюджета в 2027 году на национальную оборону превысят 17,1 триллиона рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетний период.

Согласно указанному документу, на который ссылается "Интерфакс", в 2028 году на национальную оборону планируется выделить свыше 16,6 триллиона рублей, в 2029 году — около 16,3 триллиона рублей.

Глава думского комитета по бюджету и налогам председатель комитета Андрей Макаров уточнил, что первое чтение проекта федерального бюджета России на 2027-2029 годы и всего бюджетного пакета в Госдуме намечено на 29 октября, сообщает ТАСС.

Наряду с этим разработаны поправки в Бюджетный кодекс России, предусматривающие возможность перехода с трехлетнего на однолетнее бюджетное планирование при возникновении угроз безопасности страны или устойчивости экономики.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, выразил убежденность в способности нашей страны обеспечить себе на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета. Глава государства подчеркивал: верным залогом этого является сплоченность российского общества.