Заммэра Горбенко: "Мой спортивный район" делает занятия спортом доступными для горожан

Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента спорта.

Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко отметил доступность занятий спортом в Москве. По его словам, "Мой спортивный район" предлагает широкий выбор тренировок.

"Мы продолжаем активно развивать массовый спорт в столице. Четвертый осенний сезон проекта мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина "Мой спортивный район" предложит участникам широкий выбор тренировок, проведение которых запланировано на более чем 50 площадках в 47 районах города. Бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров будут проходить на спортивных площадках во дворах, в парках и других городских пространствах. Одна из отличительных особенностей проекта – использование уже существующей городской инфраструктуры рядом с домом, а основная его задача – сделать регулярные занятия спортом еще более доступными для москвичей", – говорится в сообщении.

Присоединиться к группам можно бесплатно. Более подробная информация – на сайте АГН "Москва".

Ранее Собянин рассказал о цифровизации спортивной отрасли. На портале sport.mos.ru доступна афиша актуальных активностей столицы.