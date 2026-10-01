Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль населенные пункты Нестерное, Рубленое и Высокая Яруга в Харьковской области. Об этом стало известно в четверг, 1 октября.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, отличились подразделения группировки войск "Север", которые сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.

Наряду с этим бойцы группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, а группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи и позиции.

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, военные "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения "Центра" также улучшили тактическое положение.

В Генштабе российской армии ранее отмечали, что киевский режим стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате инициативы и демонстрирует мнимые успехи ВСУ. Однако в действительности украинские подразделения несут значительные потери.

Советник президента России Антон Кобяков рассказал, что киевский режим намеревался преподнести войну Москве в "подарок" на женский праздник, планируя напасть на российские земли 8 марта 2022 года. Однако этим планам укронацистов не суждено было сбыться, поскольку "мы их опередили на две недели" и преподнесли неприятелю "черную метку".